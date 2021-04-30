Çekler ertelendi mi 2021? Çeklerin ibraz süresi ertelendi
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Çekler ertelendi mi 2021? Çeklerin ibraz süresi ertelendi

Çekler ertelendi mi 2021? Çeklerin ibraz süresi ertelendi
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Resmi gazetede yeni kararlar açıklandı. Bunlardan birisi de çeklerin ibraz süresi ile ilgili. Bu noktada vatandaşlar çekler ertelendi mi sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇEKLER ERTELENEDİ Mİ?

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

30 Nisan ile 31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

EPDK'ya lisans düzenlemesi

Öte yandan resmi gazetede yayımlanan vergi usul kanununda EPDK tarafından lisans kullanımına yönelik düzenlemeye gidildi. Lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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