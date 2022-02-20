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Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti

Bitlisspor ile Adicevazspor arasında oynanan ve zaman zaman gerginlik çıkan maç 3-3 berabere bitti.

BİTLİS (İHA) - Bitlisspor ile Adicevazspor arasında oynanan ve zaman zaman gerginlik çıkan maç 3-3 berabere bitti.

Bitlis Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden lig ikincisi Adilcevazspor, lig üçüncüsü Bitlisspor'u evinde konuk etti. Adilcevaz Şehir Stadında oynanan ve Adilcevazlı taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maçta, zaman zaman tansiyonun yükseldi. Gerginlikten dolayı zaman zaman ara da verilen maç, 3-3 berabere bitti. - BİTLİS

Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bitlis, Spor, Haberler

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