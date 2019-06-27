Çekişme Düzeyini Yeni Bir Boyuta Taşıyan 3 Auto Battle Oyunu

Auto Battle, son zamanlarda çok ilgi gören bir oyun türü. Türün bu kadar ilgi çekmesi şaşırtıcı değil çünkü bu türü yansıtan oyunlar, oyunculara Hearthstone gibi kart oyunlarıyla StarCraft gibi strateji oyunları arasında bir deneyim sunuyor. Auto Battle oyunlar, oyun yapısı anlamında her ne kadar birbirlerine benzeseler de ayrıldıkları bazı noktalar var. Biz de bu yazımızda aslında bir Dota 2 modu olan Auto Chess, League of Legends tabanlı Teamfight Tactics ve Dota Underlords oyunlarının aralarındaki farklara yakından bakacağız.

Dota 2: Auto Chess

Auto Chess her ne kadar ilk Auto Battle oyun olmasa da türün bugünkü popülerliğine ulaşmasında ilk basamaklardan biri diyebiliriz. Son haftalarda piyasaya sürülen diğer Auto Battle oyunlarla arasındaki farklar, çoğunlukla oyunların geç safhalarında ortaya çıkıyor. Diğer oyunlarda emrinizde olan birlikleri yükseltmek, oyunun en önemli faktörlerinden biriyken Auto Chess, oyun boyunca dikkatli planlar yaparak bu planlara bağlı kalmanızı gerektiren bir yapıya sahip.

Oyun, bir yandan maç devam ederken daha küçük ve detaylı ayarlamalar yapmanıza olanak sağlarken diğer yandan sunduğu bu oynanış dolayısıyla daha uzun süren oyunlara sahne oluyor. Auto Chess, oyun boyunca yavaşça bir ordu kurdurmak yerine erken safhalardaki askerleri yalnızca hayatta kalmak için kullandırıp sonrasında daha iyi kartlar çekmeyi bekleten bir oyun. Böyle olunca da oynanışın asıl keyifli hâle geldiği yerler, oyunun geç safhalarında karşımıza çıkıyor. Oyunun erken safhalarıysa diğer oyunlara göre daha hareketsiz.

Dota Underlords

Dota Underlords, Valve'ın kendi geliştirerek Dota 2 modu olan Auto Chess'e rakip olarak sunduğu bir oyun. Oyun, genel anlamda Auto Chess'le benzer bir oynanışa ve benzer birliklere sahip. Bazı birlikler farklı olsa da oyunlar arasındaki asıl fark, oyundaki eşyaların kullanım şekli.

Diğer oyunlarda oyuncuya verilen eşyalar, tamamıyla rastgeleyken Underlords, oyuncuya verilecek eşyaların türünü belirleme şansı sunuyor. Oyuncu her PVE turda farklı eşyalar ya da belirli birliklerin gücünü arttıran takım bonusları arasından seçim yapıyor. Bu yüzden Underlords, büyük ölçüde geleceği düşünmeye odaklı bir oyun.

Teamfight Tactics

Teamfight Tactis, diğer Auto Battle oyunlara oranla çok daha hızlı ilerleyen bir oyun. Oyunda mücadeleler nadiren 40 dakika sürüyor. Bunun sebebi, bir tur kaybettiğiniz zaman aldığınız zarar cezasının diğer oyunlardan çok daha fazla olması. Oyun hızlı bir yapıya sahip olduğu için geç safhalarda yapılan ayarlamalar çok daha az. Yaptığınız tek bir hata sonucu oyunu kaybetme şansınız yüksek derecede artıyor.

Aynı zamanda savaş alanında bulundurduğunuz birlikler, aynı sınıfa dâhil olduğu zaman oyuncunun aldığı pasif bonuslar da bu oyunda diğer oyunlara göre yüksek. Şampiyonlar, özel yeteneklerini diğer oyunlara göre çok daha sık kullanıyor. Bu gibi sebeplerden dolayı tekli birlikler, diğer oyunlara göre çok daha fazla etkiye sahip. Birlikleri doğru pozisyonlara yerleştirmek de maçların sonuçlarını büyük ölçüde etkiliyor. Hatta bir şampiyonu bir ya da iki kare yana kaydırmak bile kaybedeceğinizden emin olduğunuz bir oyunu kazanmanıza sebep olabiliyor.

Auto Battle türündeki oyunları karşılaştırdığımız yazımızın sonuna geldik. Karşılaştırmayı bir sonuca bağlamak gerekirse hızlı yapılı oyunları sevenler, Teamfight Tactics; işini şansa bırakıp ayrıntılı planlar yapmayı sevenler, Dota 2 Auto Chess; işini şansa bırakmadan kendi kararlarıyla kaderini belirlemeyi sevenler de Dota Underlords oyununa göz atabilirler.