Çekirgeliler geniş kaldırımlarda yürüyecek

31.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:46

Osmangazi Belediyesi, Çekirge Mahallesi'nde yürüttüğü kaldırım genişletme çalışmaları ile kaldırımları vatandaşlar için daha güvenli hale getirirken, bölge halkının da takdirini kazandı.



Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çekirge Mahallesi'ndeki Hamam Caddesi üzerindeki dar kaldırımlar, hem yayalar hem de araç sürücüleri için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede kaldırımlar bazı noktalarda 1 metreye ulaşırken, bazı noktalarda ise 40 santimetreye kadar düşmekteydi. Daralan kaldırımda iki kişinin aynı anda yürümesi veya yan yana geçmesi mümkün olmazken, böyle durumlarda yayalardan biri caddeye inmek zorunda kalıyordu. Caddeye inen yayalar ise bu kez araç sürücüleri için tehlike oluşturuyordu. Özellikle cadde üzerinde yer alan 1. Murad İlköğretim Okulu'nun giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk esnasında eğitim gören öğrenciler, ulaşımlarını cadde üzerinde araçlarla birlikte yürüyerek yapmak durumunda kalıyordu.



Bu duruma el atan Osmangazi Belediyesi, Uludağ Yolu'nu Çekirge Meydanı'na bağlayan Hamam Caddesi'ndeki kaldırımların genişletilmesi için geçtiğimiz günlerde çalışma başlattı. Kaldırımları vatandaşlar için daha kullanışlı ve güvenli hale getiren çalışma kapsamında, cadde trafiğe kapatıldı. Asfalt kesilip cadde daraltılarak kaldırımlar genişletildi. Kaldırım taşlarının döşenip çalışmaların tamamlanmasının ardından, cadde hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli hale getirilmiş olarak açılacak.



Bölgede yapılan çalışmalar özellikle cadde üzerinde dükkanı bulunan esnafı ve mahalle sakinlerini memnun etti. Kış aylarında Uludağ'a iniş ve çıkışların çoğalmasıyla birlikte cadde üzerindeki yoğunluğunda arttığını ifade eden bölge esnafı, "Kaldırımlar bazı noktalarda çok daralıyordu. Hatta öyle ki iki kişi yan yana yürüyemiyordu. Bu çalışma bizim için çok yerinde bir hizmet oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler. - BURSA

Kaynak: İHA