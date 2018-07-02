Kırgızistan'da Çekirge İstilası Nedeniyle OHAL İlan Edildi

Kırgızistan'ın Narın bölgesine bağlı Ak-Talaa, At-Başı ve Cumgal ilçelerinde çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'ın Narın bölgesine bağlı 3 ilçede çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

55 BİN HEKTAR ARAZİ TEHLİKE ALTINDA

Çekirgelerin ekim çiftlikleri tehdit ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 55 bin hektardan fazla arazi işlendiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 13 Haziran'da bölgede Sivil Savunma mensuplarının acil durum toplantısı gerçekleştirilmiş olup, buna göre bölgedeki olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği ifade edildi.