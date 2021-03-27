Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
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Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi kapsamında 20 yıldır atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarında başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi kapsamında 20 yıldır atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarında başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle riskli yapı stoğunu eritmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kent siluetini bozan yapıları da bir bir ortadan kaldırıyor. Daha önce Stadyum Caddesi'nde 38 bin metrekare alan üzerine yapılan ve açılışıdan kısa süre sonra içindeki işyerlerinin ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle atıl halde kalan Tower Plaza'nın yıkımını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çelik Palas Oteli'nin yaklaşık 20 yıldır boş duran ek binalarının yıkım çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehir Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi kapsamında yıkım kararı verilen 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan yapıda, yüklenici firma tarafından 22 kişilik ekiple yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü kontrolünde yapılan çalışmada A Blok çatı kontrüksiyonu kaldırılırken, çatı katı ve 8'inci kat olmak üzere 2 katta yıkım tamamlandı. Binanın 7'nci katındaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Hayaller gerçekleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek Tower Plaza gerekse de Çelik Palas Oteli ek binalarının kaldırılmasının yıllardır gündemde olduğunu hatırlatarak, hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çekirge'de kent silüetini bozan otel ek binalarının yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Bu binalar tamamlanamadığı için yıllardır atıl halde duruyordu. Bursa'mızın siluetini bozan binaların kaldırılması ve bölgenin halkımıza açılması için önemli bir adım atıldı. Çekirge Teras Projesi'ne verdikleri destek nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Yıkımlar tamamlandığında bünyesinde otopark, millet kıraathanesi, kültüphane, seyir terası ve sosyal tesisler bulunan ayrıcalıklı bir millet bahçesini Bursa'mıza kazandırmış olacağız" dedi. - BURSA

Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor
Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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