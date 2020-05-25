Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti
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Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini çekirge sürüleri istila etti.

Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti
25.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:35

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini çekirge sürüleri istila etti.

Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini istila etti. Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Durum kontrol altında ve tehlike yok. Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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