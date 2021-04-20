Çekirge Devlet Hastanesi personeline KBRN farkındalık eğitimi verildi
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Çekirge Devlet Hastanesi personeline KBRN farkındalık eğitimi verildi

Çekirge Devlet Hastanesi personeline KBRN farkındalık eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık

Bursa'da, İl Sağlık Müdürlüğünce Çekirge Devlet Hastanesi personeline kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Bursa'da, İl Sağlık Müdürlüğünce Çekirge Devlet Hastanesi personeline kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü KBRN Bölge Koordinatörleri Yıldız Yürek Bulut, Eda Karagül ve Zahit Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitimde, olası KBRN olaylarında hastane çalışanlarının neler yapması gerektiği gösterildi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelerin savaş, kaza veya doğal afetler sonucu ortama yayılması ile etkilenen vatandaşların hastaneye geldikleri andan itibaren hastane yönetiminin alması gereken tedbirler, sağlık çalışanlarının korunma yolları ve hastaların dekontaminasyonu (arındırma) konularında teorik eğitim verildi.

Ayrıca, dekontaminasyon ünitesinde sağlık çalışanlarının kullanacağı C ve D tipi koruyucu giysi ile ekipman kullanımı, hastaların yıkanmasında dikkat edilecek hususlar, kullanılacak araç ve gereçler uygulamalı tanıtıldı.

Personelde KBRN durumları hakkında farkındalık oluşturulması hedeflenen eğitime, servis çalışanı, süpervizör hemşirelerden oluşan 55 kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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