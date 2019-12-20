Çekirge'de kaldırımlar genişliyor

20.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:54

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden Çekirge Mahallesi'ndeki kaldırımları vatandaşların daha güvenli kullanabilmeleri için genişletiyor.



Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmayla Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi üzerindeki kaldırımlar daha kullanışlı ve güvenli hale getirilecek. Uludağ Yolu'nu Çekirge Meydanı'na bağlayan Hamam Caddesi'ndeki kaldırımlar genişletilip yeniden yapılacak.



Çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Çekirge Hamam Caddesi de hem araç hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu bir yer. Özellikle 1. Murat İlköğretim Okulu'ndan eğitim gören öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okula ulaşabilmeleri adına bu düzenlemeyi gerçekleştiriyoruz. Araçların yol kenarına park etmesi engellenerek bu bölgede trafik daha rahatlamış olacak. Yaya trafiğinin de daha rahat olabilmesi için kaldırımlar genişletilecek. Bu çalışmayla birlikte vatandaşlarımızın bu caddeden daha güvenli bir şekilde geçebilmeleri sağlanacak. Eskimiş olan kaldırım ve asfalt yenilenerek hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA