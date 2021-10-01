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Çekirdeksiz kuru üzüm ve incirde sezonun ilk ürünleri İzmir Ticaret Borsasına geldi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi
Çekirdeksiz kuru üzüm ve incirde sezonun ilk ürünleri İzmir Ticaret Borsasına geldi

İzmir Ticaret Borsasında (İTB), çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde sezonun ilk alım işlemi törenle yapıldı.

MANİSA (AA) - İzmir Ticaret Borsasında (İTB), çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde sezonun ilk alım işlemi törenle yapıldı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün sezon açılışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında borsa binasında gerçekleştirildi.

İlk çekirdeksiz kuru üzümü getiren Manisa'nın Alaşehir ilçesinden üretici Muhammet Yaşar ve ilk kuru inciri getiren Aydın'ın Nazilli ilçesinden üretici Fadime Akdemir'in ürünleri, Borsa ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) tarafından verilen sembolik fiyatlarla satın alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, geçen sezon 428 milyon dolar değerinde 225 bin ton kuru üzüm ihracatı yapıldığını, salgın şartlarına rağmen iyi bir ihracat gelirine ulaşıldığını belirterek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, Türkiye'nin kuru incirde dünya lideri olduğuna ancak iklim krizinin önemli bir risk oluşturduğuna işaret ederek, bunun ürünü nasıl etkileyeceği üzerine çalışılması gerektiğini ifade etti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirin Türkiye'nin prestij ürünleri olduğunu belirterek, tüm üreticiler, ihracatçılar ve sektörün diğer paydaşları için emeklerinin karşılığını alacakları bereketli bir sezon diledi.

AA / Zeynep Çelikkol - Ekonomi Haberleri
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