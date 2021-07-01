Çekirdeksiz Kuru Üzüm Toptan Satış Fiyatları

İzmir ve Denizli Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2020 mahsulü çekirdeksiz kuru üzümlerin toptan satışlarına Temmuz ayında da aşağıda belirtilen fiyat, usul ve esaslarda devam edilecektir.

İzmir ve Denizli Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2020 mahsulü çekirdeksiz kuru üzümlerin toptan satışlarına Temmuz ayında da aşağıda belirtilen fiyat, usul ve esaslarda devam edilecektir.

2020 Mahsulü Çekirdeksiz Kuru Üzüm Satış Fiyatları (KDV hariç)

6112 (9 no) 12, 90 TL/Kg,

6113 (8 no) 12, 60 TL/Kg,

6114 (7 no) 12, 30 TL/Kg,

Talepte bulunan firmalara, 250 ton ve üzeri alımlarda, vade farksız 2 ay vade uygulanabilecektir. Vadeli satışlarımıza yukarıda yer alan fiyatlardan devam edilecek olup peşin alımlarda bu fiyatlar üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacaktır.

Fiyatlarımız 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı bilgileri aşağıdaki irtibat telefonlarından alabilirsiniz.

İRTİBAT TELEFONLARI

İzmir Şube Müdürlüğü : 0232 464 79 51

Denizli Şube Müdürlüğü: 0258 371 26 46

Manisa Ajans Amirliği : 0236 211 14 12

Kaynak: Habermetre