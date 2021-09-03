Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı rekolte tahmini ve fiyatın açıklanmasını bekliyor
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Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı rekolte tahmini ve fiyatın açıklanmasını bekliyor

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı rekolte tahmini ve fiyatın açıklanmasını bekliyor
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Ekonomi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, her yıl ortalama 500 milyon dolar döviz geliri elde edilen çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezona girilmesine rağmen rekolte tahmini ve fiyatların açıklanmamış...

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, her yıl ortalama 500 milyon dolar döviz geliri elde edilen çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezona girilmesine rağmen rekolte tahmini ve fiyatların açıklanmamış olmasının sektörü etkilediğini bildirdi.

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzümde dünya ihracatının yüzde 36'sını tek başına yaptığını belirterek yaşanan belirsizlik nedeniyle pazar ve pozisyon kaybı endişesi taşıdıklarını aktardı.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının 2020-2021 sezonunda miktar bazında yüzde 9'luk düşüşle 248 bin tondan 226 bin tona, tutar bazında ise yüzde 15'lik kayıpla 510 milyon dolardan 434 milyon dolara indiği bilgisini paylaşan Celep şunları kaydetti:

"TMO tarafından piyasadan çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapılması, ürünümüzün dünya pazarlarında hak ettiği değerden satılabilmesi ve ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılması açısından üreticimize ve ihracatımıza önemli katkı sağlamıştır. Ancak önümüzdeki dönemde ülkemizin pazar kaybının daha da derinleşmemesi, mevcut pazarlarımızın korunması ve ülkemiz ihracatının olumsuz etkilenmemesi açısından alım ve fiyat politikasının sezon başlamadan daha erken bir dönemde açıklanması, sektörün önünü görmesine yardımcı olacak, sektör dinamikleri gereği önceden yapılabilecek satın almalar ve satışlardan dolayı sektörün zarar görmesinin önüne geçecektir."

Kuru üzümden 1 milyon 100 bin dekar alanda 60 bin civarında üreticinin geçimini sağladığını, 270 bin tonluk ihracat hedefi bulunduğunu aktaran Celep, bu alanda dünya liderliğine zarar verecek, rakipleri güçlendirecek adımlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Birol Celep, rekolte tespit çalışmalarında da tüm paydaşların yer alacağı komisyonların çalışma yapması, tahminin gerçeğe en yakın şekilde açıklanması ve fiyat-alım politikalarının zamanında açıklanmasının tüm sektörün beklentisi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı rekolte tahmini ve fiyatın açıklanmasını bekliyor - Haberler Ekonomi
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