Çekirdek yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Çekirdek yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Niğde'de devrilen çekirdek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

28.09.2019 00:08
Çekirdek yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Niğde'de devrilen çekirdek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde-Adana Otoyolu'nun Ulukışla ilçesi Kırkgeçit tünelleri mevkisinde Nejdet Biricik'in kullandığı (51), 42 Y 6699 plakalı tır, Pozantı- Adana istikameti Çakıt 5 viyadüğü yakınlarında devrildi.

Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Adana yönünün açılması için temizlik çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA
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