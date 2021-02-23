Çekirdek alma tartışmasında birbirini darbeden karı kocaya para cezası
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Çekirdek alma tartışmasında birbirini darbeden karı kocaya para cezası

23.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:15
Çekirdek alma tartışmasında birbirini darbeden karı kocaya para cezası

KAYSERİ'de çekirdek alma tartışması yüzünden çıkan kavgada birbirlerini darbeden S.K. (21) ve kocası D.K. (27), 'basit yaralama' suçundan yargılandıkları davada 2 bin 240'ar TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de çekirdek alma tartışması yüzünden çıkan kavgada birbirlerini darbeden S.K. (21) ve kocası D.K. (27), 'basit yaralama' suçundan yargılandıkları davada 2 bin 240'ar TL para cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde geçen yıl 4 Aralık'ta meydana gelen olayda D.K, karısı S.K.'dan çekirdek almak için para istedi. 1,5 yıllık evli çift arasında bu yüzden tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda D.K, eşini darbederken, S.K. da kocasının yüzünden ısırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olayın ardından ayrılan ve boşanma davası da açan çift hakkında Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' davasında karar çıktı. S.K., "Başımı duvarlara vurdu. Kendimi kurtarmak için ben de yanağından ısırdım. Evliliğimizin ilk haftasından bu yana şiddet uyguluyordu. Duygularımı istismar etti" dedi.Suçsuz olduğunu öne süren D.K. ise, "Şaka amaçlı eşimi cep telefonu ile arayarak, çekirdek parası istemiştim. Eve geldiğimde de tartışırken yüzümü ısırıp mos mor etti. Kesinlikle şiddet uygulamadım" dedi. Mahkeme heyeti, iki sanığa da 112 adli gün karşılığı 2 bin 240'ar TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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