Çekirdeğin Karpuzdan Raflara Yolculuğu

SELMAN TÜR - Batman'ın Kozluk ilçesinde çekirdeğin, tarladaki karpuzlardan raflara yolculuğu başladı.



Kozluk'un birçok köyünde çiftçiler, tarlalarında büyük emekle yetiştirdikleri karpuzları, daha fazla gelir sağladıkları çekirdeği için ekiyor. Arpa, buğday ve mısır gibi ürünlerin ardından ikinci ürün olarak ekilen karpuzun hasadı, aralık ayına denk geliyor.



Çekirdekleri için karpuz üretimi yapılan köylerden biri olan Karpuzlu'da da hasat gerçekleştirildi.



Harman makinesiyle karpuzlardan ayıklanan çekirdekler, evlerin damında veya boş arazilere serilerek kurutuluyor ve kilogramı yaklaşık 7 liradan fabrikalara satılıyor.



Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çerez fabrikasında ince elekten geçirilen çekirdekler, çürükleri ayıklandıktan sonra büyük kazanlarda tuz, su ve odun külüyle haşlanıyor.



Haşlanan çekirdeklerin bir kısmı çifte kavrulmuş bir kısmı da haşlanmış olarak işletmelere satılıyor.



Yüksek protein içeren çekirdekler, bu işlemlerden geçirildikten sonra raflardaki yerini alıyor.



"6 katı gelir getiriyor"



Karpuzlu köyünde yaşayan karpuz üreticisi Sabri Çetinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekirdeğinin karpuzdan daha fazla gelir getirdiğini söyledi.



"Karpuzun römorku 50-100 lira gelir getirirken bir römork karpuzdan elde ettiğimiz çekirdek ise 6 katı gelir getiriyor." diyen Çetinbaş, bu nedenle buğday hasadından sonra sulayıp sürdükleri tarlaya karpuz ektiklerini anlattı.



Çetinbaş, karpuzların yaklaşık 3 ayda yetiştiğini belirterek, "Ayıklanan çekirdekleri, kuruttuktan sonra işlenmesi için fabrikalara satıyoruz. Karpuz çekirdeği bizim bölgeye has bir tat." dedi.



"Karpuzu çekirdeği için ekiyoruz"



Zilan köyündeki üreticilerden Mehmet Nuri Oğuz da karpuz çekirdeğinin çok lezzetli bir çerez olduğunu belirtti.



"Karpuzu çekirdeği için ekiyoruz. Karpuz çekirdeği çok beğenilen bir çerez türüdür. Karpuz çekirdeği, Güneydoğu'nun vazgeçilmez tatlarından." ifadelerini kullanan Oğuz, çekirdeğin lezzetinin yanı sıra sağlıklı da olduğunu söyledi.



Batı illerinden rağbet



İşletmeci Recep Balcı da çekirdeğe özellikle batı illerinden büyük talep olduğunu anlattı.



Balcı, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den rağbet var. Yurt dışından sipariş verenler de oluyor." dedi.



Ukrayna uyruklu müşteri Marina Önay da karpuz çekirdeğini beğenerek tükettiklerini söyledi.



Hediye olarak Batman'dan Ukrayna'ya karpuz çekirdeği gönderdiğini dile getiren Önay, "Tadı damakta kalıyor. Çok güzel bir lezzete sahip. Ondan başka çekirdek yemiyorum. Buradan satın aldım, Ukrayna'ya akrabalarıma göndereceğim." ifadelerini kullandı.