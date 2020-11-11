Köprü ne zaman açılacak? Köprü açıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için bugün trafik kapatılacak. Peki, Bugün köprü trafiğe açıldı mı mı? İstanbul'da köprü trafiğe ne zaman açılacak?

Çekim nedeniyle metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Peki, Çekim nedeniyle metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

KÖPRÜ TRAFĞE AÇILDI MI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar 11 Kasım Çarşamba (Bugün) saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak. Halen yoğunluk olsa da köprü trafiğe açıldı.

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)