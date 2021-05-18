Çekilen şeritler vatandaşı durduramadı
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Çekilen şeritler vatandaşı durduramadı

Çekilen şeritler vatandaşı durduramadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'deki bazı oturma alanlarına çekilen şeritler, tTam kapanmanın ardından kendisini adeta sokağa atan insanlar için engel olamadı.

Eskişehir'deki bazı oturma alanlarına çekilen şeritler, tTam kapanmanın ardından kendisini adeta sokağa atan insanlar için engel olamadı.

Eskişehir'in en işlek yaya trafiğine sahip olan Hamamyolu caddesinde insan kalabalığı bitmiyor. Tam kapanmanın ardından vakit geçirmek için sokağa çıkan vatandaşlar cadde üzerindeki oturma alanlarında vakit geçiriyor. Yer yer sosyal mesafenin korunamadığı oturma alanlarında tedbirler ise işe yaramıyor. Tam kapanmanın sona erdiği ilk gün insan seliyle karşılaşılan Hamamyolu caddesinde tedbir olarak oturma alanları şeritlerle kapatılmasına rağmen vatandaşların uyum sağlamadığı görüldü. Bazı yerlerde şeritleri geçerek oturan vatandaşlar görülürken, bazı yerlerde ise şeritlerin üzerine oturan vatandaşlar dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Çekilen şeritler vatandaşı durduramadı
Çekilen şeritler vatandaşı durduramadı
Çekilen şeritler vatandaşı durduramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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