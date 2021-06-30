Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi
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Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Çekilen battaniyeler de işe yaramadı.

Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu da onlarca araç zarar gördü.

Ardahan'da bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Ardahan-Çıldır karayolu yağan doluyla beyaza büründü. Kara yolunda bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçların camlarında çatlamaya neden oldu. Kaportaları zarar gördü. Yolda seyir halindeyken doluya yakalanan bazı araç sürücüleri de kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekince yolun kenarına park edip yağışın durmasını bekledi.

Dolu yağışının etkili olduğu Çıldır ilçesine bağlı Beyrehatun köyünde Murat Gökçe'ye ait aracın camı kırıldı, kaportası zarar gördü. Gökçe destek beklediğini söyleyerek, "Zararımız büyük, camlar paramparça olmuş, kaportada büyük oranda zarar var. Üstü brandayla örtülü olduğu halde bu şekilde zarar gördü. Bu da dolunun büyüklüğünü gösteriyor." Dedi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle de ekili araziler zarar gördü.

Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi
Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi
Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi
Çekilen battaniyeler de işe yaramadı... Ceviz büyülüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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