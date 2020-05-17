Çekilen 19 Mayıs filmi gençlere moral olacak
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Çekilen 19 Mayıs filmi gençlere moral olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" için özel bir film çekildi.

Çekilen 19 Mayıs filmi gençlere moral olacak
17.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" için özel bir film çekildi.

Başkent'in cadde ve sokakları ile sembol noktalarında ünlü sporcuların da katılımıyla çekimi yapılan 19 Mayıs filmi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan gençlere de büyük bir moral olacak. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençler bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya gelemeyecekleri için onlara moral olacak özel bir film hazırladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a film çekimlerine verdiği destek için teşekkür eden Yılmaz, Ankara'nın gençlerle birlikte güzel olduğunu belirterek, "AKK bünyesindeki tüm çalışma grupları ile yaptığımız toplantılarda salgın sürecinde sokak ile buluşamayan gençlerin moralini yüksek tutmak için bir film hazırlamaya karar verdik. Spor Çalışma Grubu ve Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun ortak fikri ile uluslararası başarılara imza atan sporcularımızla Ankara'nın tematik yerlerinde çekilen video filmimiz 19 Mayıs'ta gençleri mutlu edecek, bizleri de gururlandıracak" ddei.

"Gençlerimiz geleceğimizin güvencesi olacak"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu mesajlara yer verdi:

"Türkiye 13 milyonluk genç nüfusuyla 20 Avrupa Birliği ülkesini geride bırakan bir ülke olarak, kalkınmasını da bu nitelikli genç nüfusuyla sağlayacaktır. Türkiye'nin geleceği olan gençler, işte bu nedenle her zaman bizim önceliğimiz olacak. 19 Mayıs 1919 Türk tarihindeki en önemli dönüm noktası ve milletin kendi vatanında bağımsız yaşama arzusu ile yola çıkışının başlangıcı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin zaferlerle dolu tarihinin yeni nesillere öğretilmesi ve ulusal egemenlik bilinciyle yetişmeleri için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yüzden çok önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 101 yıl önce bağımsızlık mücadelesi için açtığı yolda, bugün aynı hayallerle, aynı ruhla ilerliyoruz. Ankara Kent Konseyi olarak milletimizin geleceği olan gençlerimize duyduğumuz sarsılmaz güven ve büyük sevgi ile refahı daha yüksek bir Başkent'te yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür biçimde yetişen gençlerimiz, geleceğimizin güvencesi olacak, ülkemizi bilimde, fende ve ekonomide daha ilerilere taşıyacaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahraman şehit ve gazilerini rahmetle anıyorum."

En güzel pencere, balkon ve teras tasarımı yarışma sonuçları 19 Mayıs'ta açıklanıyor

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği "En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarımı Yarışması" sonuçlarının da 19 Mayıs günü açıklanacağını söyleyen Yılmaz, "Uzun bir mücadele sonucunda kendi vatanında bağımsız yaşamaya kavuşan milletin, yaşam alanını güzelleştirme çabası da çok önemli" dedi.

Ankara Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği yarışma ile Ankaralılara salgın günlerinde menekşe, domates ve biber fideleri hediye ederek moral vermeyi amaçladıklarını dile getiren Yılmaz, bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin imal ettiği maske, dezenfektan ve fideleri 65 yaş üstü Başkentlilerin evlerine ulaştırdıklarını da ifade etti. AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün gönüllerdeki ayrıcalıklı yerinin daima korunduğunu vurgulayarak, "Ülkemizdeki Atatürk Heykelleri" temalı sanal serginin çalışmalarını sürdürdüklerini de söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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