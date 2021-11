ÇEKİLEBİLİR, DİZEL MOTORLU SANTRİFÜJ TAŞKIN POMPASI SATIN ALINACAKTIR

ANKARA (Habermetre) - Çekilebilir, Dizel Motorlu Santrifüj Taşkın Pompasıb) Niteliği, türü ve miktarı: Çekilebilir, Dizel Motorlu Santrifüj Taşkın Pompası (6 adet) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yerDSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları (Etlik/ ANKARA)ç) Süresi/teslim tarihi: Teslim müddeti 180 gün olup, tamamı 1 partide teslim edilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir. d) İşe başlama tarihiİdarece işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir. 3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No: 47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4. 1. 2. 1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. 4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4. 1. 5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4. 1. 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4. 3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4. 3. 1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4. 3. 2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 7. 5. 4. 1. İstekli Teknik Şartname Tablo 1'de Pompa Özellikleri Tablosunda yer alan değerleri sağlayan Debi, Güç, Verim, ve NSPH eğrilerini ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında Debi, Güç, Verim, ve NSPH eğrilerini ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu belgeler, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 7. 5. 4. 2. İstekliler, pompayı tahrik eden dizel motorunun imalatçısından aldığı, motor devrine karşılık gelen Motor Gücü, Torku, Yakıt Sarfiyatı grafiklerini ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında Motor Gücü, Torku, Yakıt Sarfiyatı grafiklerini ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu grafikler, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 7. 5. 4. 3. İstekliler, teknik şartname ekindeki SUAL FORMU? nu teklif ettikleri Çekilebilir, Dizel Motorlu Santrifüj Taşkın Pompası özelliklerine uygun olarak doldurarak ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında SUAL FORMU? nu ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu form, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 7. 5. 4. 4. İstekliler, teklif ettiği taşkın pompasının marka, model ve serisini beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4. 4. 1. Santrifüj karakterli veya karışık akışlı veya eksenel akışlı; çift veya tek emişli; tek veya çok kademeli, elektrik motoru veya dizel motor ile tahrik edilen pompa teçhizatlarının temini, montajı ve işletmeye alınması işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

