Çekiçli hırsızlığın şüphelileri kameradan belirlenerek yakalandı
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Çekiçli hırsızlığın şüphelileri kameradan belirlenerek yakalandı

GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan, kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Çekiçli hırsızlığın şüphelileri kameradan belirlenerek yakalandı
04.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:30

GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan, kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 12 ve 29 Mayıs tarihlerinde bazı ev ve işyerlerinde hırsızlık meydana geldi. Camını çekiçle kırarak girdikleri iş yerinden elektronik eşya, evlerden ise kombi çalan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası incelemesinin adından, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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