Çekiciyle taşınan otomobilden uyuşturucu çıktı
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Çekiciyle taşınan otomobilden uyuşturucu çıktı

Çekiciyle taşınan otomobilden uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, TEM yolunda çekiciyle taşınan otomobilde yapılan aramada, 305 gram toz esrar ele geçirildi.

BOLU'da, TEM yolunda çekiciyle taşınan otomobilde yapılan aramada, 305 gram toz esrar ele geçirildi. Çekici sürücüsü, gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu ilinden İstanbul'a seyir halindeki çekicinin üzerinde bulunan otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla çalışma başlattı. İl sınırına girdiği belirlenen çekici, TEM yolunda oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Çekici üzerindeki otomobilde yapılan aramada, 305 gram toz esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Çekici sürücüsü, gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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