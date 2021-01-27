Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi
27.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:45
MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan çekici aracına yüklenen otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan çekici aracına yüklenen otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan ve çekici aracına yüklenen otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobile gizlenmiş 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN