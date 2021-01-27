Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi

27.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:45
Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan çekici aracına yüklenen otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan çekici aracına yüklenen otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan ve çekici aracına yüklenen otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobile gizlenmiş 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi
Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi
Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 22:45:32. #1.16#
title