Çekiciyle oto hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da çekiciyle park halindeki araçları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Maltepe, Ataşehir ve Silivri'de araç çekicisiyle oto hırsızlığı meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çekicinin plakasını tespit etti.

Araç plakasından şüphelinin Aydın'nın Nazilli ilçesinde ikamet ettiğini belirleyen polis düzenlediği baskınla şüpheli Ahmet K'yı (25) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin 26 Haziran-9 Temmuz arasında Maltepe, Ataşehir ve Silivri'den çekiciyle 4 otomobilin çalınması olayının faili olduğu belirlendi.

Şüphelinin Aydın'dan çekiciyle İstanbul'a geldiği, kendisinde istenen marka ve modeldeki araçları çaldıktan sonra İzmir ve Aydın'da sattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet K. tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde 26 Haziran'da Ataşehir'de park halindeki aracın yanına çekiciyle gelen şüphelinin aracı çekiciye yükleyip olay yerinden ayrıldığı anlar görülüyor.

Kaynak: AA