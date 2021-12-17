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Çekicinin üzerindeki kamyon köprüye takıldı

Çekicinin üzerindeki kamyon köprüye takıldı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, çekicinin üzerinde taşınan kamyon, Yenimahalle Köprüsü'ne çaptı.

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, çekicinin üzerinde taşınan kamyon, Yenimahalle Köprüsü'ne çaptı. Kazada yaralanan olmazken, bulvarda trafik oluştu.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yenimahalle Köprüsü altında meydana geldi. Sincan yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AE 4073 plakalı çekicinin, üzerindeki kamyonun kasası, köprünün alt kısmında bulunan reklam panosuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, üzerinde kamyon bulunan çekicinin bir süre köprü altında kalması nedeniyle Sincan yönünde araç yoğunluğu oluştu. Çekici ve kamyonun kaza yerinden kaldırılmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra bulvarda trafik normale döndü.


Çekicinin üzerindeki kamyon köprüye takıldı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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