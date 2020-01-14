Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı
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Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı

KADIKÖY'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

14.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:04
Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı

KADIKÖY'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 'de çekici, aracın içinde oturan  85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA
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