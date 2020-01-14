14.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:04

KADIKÖY'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.