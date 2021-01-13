Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadının yaralanmasına ilişkin dava açıldı
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Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadının yaralanmasına ilişkin dava açıldı

13.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:26
Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadının yaralanmasına ilişkin dava açıldı

Kadıköy'de içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı park halindeki otomobilden 80 yaşındaki kadının düşerek yaralanmasına neden olan çekici sürücüsü hakkında dava açıldı.

Kadıköy'de içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı park halindeki otomobilden 80 yaşındaki kadının düşerek yaralanmasına neden olan çekici sürücüsü hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de 13 Ocak 2020 tarihinde 80 yaşındaki Leyla Çetinkol'un çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Celal Keser'in olay tarihinde trafik çekicisinin operatörü olarak görev yaptığı anlatıldı.

Sanık Keser'in, yasak yere park ettiği için müşteki Leyla Çetinkol'un otomobil içerisinde olup olmadığını kontrol etmeden aracı çekmeye başladığı aktarılan iddianamede, yaşlı kadının aracın yükseldiğini fark etmesi üzerine paniklediği ve araçtan düştüğü belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Leyla Çetinkol'un düşme sonucunda vücudunda kırık meydana gelecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

Olaydan sonra kusur durumuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda, sanık Celal Keser'in tali kusurlu olduğunun belirtildiği vurgulanan iddianamede, sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği savunuldu.

İddianamede, sanık Celal Keser'in "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 ay 15 günden, 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Celal Keser ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. ?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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