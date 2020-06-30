Çekicili hırsızlar yakalandı: Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar
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Çekicili hırsızlar yakalandı: Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar

Çekicili hırsızlar yakalandı: Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar Sancaktepe'de çekiciyle otomobil çalan hırsızlar yakalandı Sancaktepe'de park halindeki araçları çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar yakalandı.

30.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:48

Çekicili hırsızlar yakalandı: Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar

Sancaktepe'de çekiciyle otomobil çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de park halindeki araçları çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar yakalandı. Otomobillerin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 ve 20 Haziran tarihlerinde Sancaktepe'de meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çekiciyle çaldıkları araçları hurdacıda parçalamışlar

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, şüphelilerin üzerinde tepe lambası olan bir çekiciyle çalmak istedikleri aracın yanına geldikleri, aracı kısa sürede çekiciye yükleyip oradan ayrıldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra bu araçları bir hurdacıya götürüp parçalara ayırdıkları tespit edildi.

Polis harekete geçti, 5 kişi yakalandı

Ekiplerce, şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Polisin hurdacı dükkanına yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 kişi tutuklandı

Şüphelilerden Mahmut K. ve Sercan T.(28)'nin otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldıkları, Y.Ö., Ş.Ö. ve R.B.'nin ise hurdacı dükkanında çalıştığı ve otomobilleri parçalayan kişiler oldukları belirlendi. Y.Ö., Ş.Ö ve R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Mahmut K. ve Sercan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekicili hırsızlar yakalandı: Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar

Kaynak: İHA

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