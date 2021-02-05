Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de çekici üzerinde taşınan silindirli iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi.
Mardin'de çekici üzerinde taşınan silindirli iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çekici üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar