Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
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Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi

05.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:24
Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi

Mardin'de çekici üzerinde taşınan silindirli iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi.

Mardin'de çekici üzerinde taşınan silindirli iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çekici üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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