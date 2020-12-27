Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler

27.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:21
Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çekicinin üzerinde bulunan araçlarla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çekicinin üzerinde bulunan araçlarla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda dün kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli çekiciye arızalı süsü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal ederek şehre uyuşturucu sokmayı planladı. Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu. İçindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler
Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Merve Dizdar Bülent Ersoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Ryan Babel Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:34:47. #1.15#
title