Çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı
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Çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı

Çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da jandarma ekiplerinin kontrol için durdurduğu oto kurtarma aracının üzerindeki arabadan çıkanlar şoke etti.

Antalya'da jandarma ekiplerinin kontrol için durdurduğu oto kurtarma aracının üzerindeki arabadan çıkanlar şoke etti. Çekicinin üzerindeki arabada yapılan aramada uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Topallı müşterek yol kontrol noktasında saat 05.30 sıralarında gerçekleştirilen uygulamada Antalya istikametine gitmekte olan oto kurtarıcısının üzerinde bulunan araçta yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş 150 gram taş eroin, 1.5 gram beyaz taneli metamfetamin, 2 gram eroin, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 8 adet fişek, 1 adet gong adı verilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam fanus ve 1 adet çakmak düzenekli kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle adli tahkikata başlanıldı. 4 şahıs ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Öte yandan, şüpheli 4 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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