Çekici üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar yürüten Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede bir dizi operasyon yürüttü. Polis ekipleri, Keşan'da uygulama noktasında durdurulan kurtarıcı üzerindeki hafif ticari araçta da arama yaptı. Çekici üzerindeki araçta yapılan aramada 1021,98 gram bonzai maddesi, 408,88 gram esrar ve pet şişe içerisinde 853 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen D.B. ve M.D. isimli şahıslar tutuklandı.

Devam eden operasyonlar çerçevesinde yapılan bir başka aramada ise 475.81 gram metamfetamin, 1120 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve iki adet uyuşturucu madde içimini kolaylaştıran bong ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan M.B. ve F.K. isimli şahıslar tutuklandı. Devam eden çalışmalarda yakalanan G.B. isimli bir başka şahıs da çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE