Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü
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Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü Seyir halindeki çekici üzerinde otomobilde bulunan adam ölümden döndü Antalya'da seyir halindeki çekici üzerinde otomobilinde uyuyan ve çekici üzerinde olduğunu unutan sürücü kapıyı açınca yola düştü.

Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü

Seyir halindeki çekici üzerinde otomobilde bulunan adam ölümden döndü

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki çekici üzerinde otomobilinde uyuyan ve çekici üzerinde olduğunu unutan sürücü kapıyı açınca yola düştü. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

İlginç olay, Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda sabaha kaşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalı olan aracını çekiciye yükleyen sürücü kendisi de aracın içine bindi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 JYG 14 plakalı çekicinin üzerindeki 35 RA 986 plakalı otomobilde uyuyakalan Ali Türker, çekici üzerinde olduğunu unutup otomobilin kapısını açınca dengesini kaybedip yola düştü. Bu esnada durumu fark eden vatandaşlar çekiciyi durdurdu ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Yaralanan Türker tedavi olmak üzere Serik Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü
Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü
Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü
Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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