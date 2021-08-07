Çekici şarampole devrildi: 1 ölü
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Çekici şarampole devrildi: 1 ölü

Çekici şarampole devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoldan çıkan çekicinin şarampole devrilmesi sonucunda çekici sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoldan çıkan çekicinin şarampole devrilmesi sonucunda çekici sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Bozüyük karayolunda seyir halindeki Süleyman T. idaresindeki 34 NB 0174 plakalı çekici Poyra köyü mevkisine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan incelemede araç içine sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısına haber verilerek gerekli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Çekici şarampole devrildi: 1 ölü
Çekici şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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