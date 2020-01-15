Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı
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Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

15.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:50
Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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