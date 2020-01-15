Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

15.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:50

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA