Çekici kullanan 15 yaşındaki çocuk sürücü polise yakalandı

Isparta'da çekici kullanan 15 yaşındaki çocuk, trafik denetiminde polise yakalandı. Çocuğa ehliyetsiz araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

Olay 20 Aralık Pazar günü saat 15.55 sıralarında Çevreyolu 142. Cadde üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimlerde 32 K 4624 plakalı bir çekiciyi durdurdu. Yapılan kontrollerde çekiciyi 15 yaşındaki A.V.'nin kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine A.V. 'hakkında sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan idari para cezası uygulanırken, çekici de trafikten men edildi.

Öte yandan A.V., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerekli işlemleri tamamlamasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.V.'ye burada da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı. A.V. emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı