Çekici, Kasasındaki Araçla Devrildi: 2 Yaralı
Çekici, kasasındaki araçla devrildi: 2 yaralıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde çekici, kasasındaki araçla birlikte devrildi.
Çekici, kasasındaki araçla devrildi: 2 yaralı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde çekici, kasasındaki araçla birlikte devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Diyarbakır'a hasarlı araç taşıyan S.A. yönetimindeki 38 EA 190 plakalı çekici araç, Gürün Bahçeiçi köyü mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan M.G yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada çekici ve üzerindeki araçta maddi hasar meydana geldi.