Çekici Kasasındaki Araçla Devrildi: 2 Yaralı

Çekici Kasasındaki Araçla Devrildi: 2 Yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde çekici kasasındaki araçla birlikte devrildi.

Çekici Kasasındaki Araçla Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde çekici kasasındaki araçla birlikte devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Diyarbakır'a hasarlı araç taşıyan S.A. (55) yönetimindeki 38 EA 190 plakalı çekici araç, Gürün Bahçeiçi köyü mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan M.G (34) yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada çekici ve üzerindeki araçta maddi hasar meydana geldi. - SİVAS

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