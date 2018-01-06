Çekici Kasasındaki Araçla Devrildi
Sivas’ın Gürün İlçesinde çekici kasasındaki hasanla araçla birlikte devrildi.
Sivas'ın Gürün İlçesinde çekici kasasındaki hasanla araçla birlikte devrildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'den Diyarbakır'a hasarlı araç taşıyan çekici, S.A (55) yönetiminde ki 38 EA 190 plakalı çekici araç, Gürün Bahçeiçi köyü mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken aynı çekici araçta bulunan M.G (34) yaralandı. M.G Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada çekici ve üzerindeki araçta maddi hasar meydana geldi. - SİVAS