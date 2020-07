Çekerek Nehri Havzası Projesi toplantısı yapıldı Yozgat, Çorum, Sivas ve Tokat sınırları içinde yer alan "Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi"nin ilk toplantısı yapıldı.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcileri tarafından düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Daire Başkanı Ertan Birdal, FAO Türkiye Temsilcisi Ayşegülsel Işık, FAO Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yozgat'ta 8, Çorum'da 2, Tokat'ta 3, Sivas'ta 1 ilçe olmak üzere 14 ilçe ve 480 köyün yer aldığı proje sahasının 876 bin 551 hektar alanı kapsadığı belirtildi.

Toplantıda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, projenin bölge açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Polat, "Projeyi hayata geçirmede emek veren bütün kurumlarımıza, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah toplumun her kesimini kapsayan bu projeyi güzel bir şekilde hayata geçiririz. Biz valilik olarak tüm birimlerimizle bu projenin her zaman her yerindeyiz ve milletimize yansıyacak olan iyiliklerin yanındayız. Hep beraber tüm kurumlarımızla bu projeyi sahiplenerek inşallah 7 yılın sonunda bölgeye yaptığı katma değeri göreceğiz. Emek veren, desteğini esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Projenin kapsama alanında bulunan illerimize, ilçelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA