Çekerek Millet Bahçesi'nde "Bilim Merkezi" de yer alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapımına başlanılan millet bahçesinin inşaatı sürüyor.

İlçede 176 bin 726 metrekare alana inşa edilen millet bahçesinde millet kıraathanesi, seyir terasları, yüzer iskeleler, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, yöresel ürün pazarı, kır bahçesi ve cep sinemasının yanı sıra bilim merkezi de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın teşvikiyle yakında zamanda faaliyete geçecek bilim merkezinde biyoloji ve kimya bilimlerini içeren yaşam atölyesi, fizik ve mühendislik bilimlerini içeren tasarım ve robotik atölyeler bulunacak.

Farklı yaş gruplarına da hitap edecek bilim merkezinde, insan vücudundan yeni teknolojilere, temel bilimlerden evrene ve dünya bilim tarihine kadar pek çok alanda içerik yer alacak. Bilim merkezinde, meyvelerin DNA'larını incelemekten sabun yapımına, robotları yarıştırmaktan su molekülünü araştırmaya kadar pek çok atölye çalışması hedefleniyor.