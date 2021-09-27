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Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Yerel

Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu Yozgat Valiliği tarafından hayata geçirilen "Her İlçeye Kütüphane" projesi kapsamında düzenlenip yenilenen Çekerek Halk Kütüphanesi, her gün ders çalışmak ve kitap okumak için gelenlerle dolup taşıyor.

ÇEKEREK, YOZGAT (İHA) - Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu

YOZGAT - Yozgat Valiliği tarafından hayata geçirilen "Her İlçeye Kütüphane" projesi kapsamında düzenlenip yenilenen Çekerek Halk Kütüphanesi, her gün ders çalışmak ve kitap okumak için gelenlerle dolup taşıyor.

Proje kapsamında ilçede bulunan eski kaymakamlık binası düzenlenip yenilenerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezine dönüştürüldü. Gençlik Merkezinin ikinci katı da kütüphane olarak yaklaşık 8 ay önce hizmet vermeye başladı. Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphane, öğrencilere rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışma imkanı sunarken öğrenciler için de adeta cazibe merkezi haline geldi.

Ders çalışma ortamı bulamayan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphane, haftanın her günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Kütüphanenin kurulmasıyla ilçede büyük bir eksikliğin giderildiğini söyleyen Mete Ünal, "İlçemizde büyük bir eksiklikti, bu eksikliği kapatmak için girişimlerde bulunuldu ve kütüphane açıldı. Kütüphanemizde hem KPSS öğrencileri hem de kitap okumak, ders çalışmak isteyen öğrenciler geliyor. İlçemiz için büyük bir hizmet. Daha önce bunun olmaması büyük bir eksiklikti, bu eksikliğin giderildiği için mutluyuz. İlçemiz için gurur verici, sevindirici bir durum" dedi.

Daha rahat ve nezih ortamda ders çalışma imkanı bulduklarını belirten Melike Demirbaş ise "Daha önce burada kütüphane vardı ancak ben çalışmaya gitmiyordum, çok nezih bir ortam yoktu. Şu an istediğimiz nezih bir ortam var ve burada dilediğimiz kadar çalışabiliyoruz. Buradaki memur arkadaşlar bize çok yardımcı oluyor. Bu yüzden çok rahat ders çalışabiliyoruz. Çok büyük bir eksiklik giderildi, bunun için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kütüphaneye ders çalışmak için gelen Esra Kayahan Kuru da "Şu anda burada kütüphane olması çok faydalı. Sabahtan akşama kadar burada kalabiliyoruz. İstediğimiz dersi çalışıyoruz ve sessiz bir ortamda çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar üniversiteye hazırlanıyorlar ben de dil çalışıyorum farklı alandan arkadaşlar birlikte çalışabiliyoruz. Büyük bir eksiklik giderilmiş oldu, aradığımız farklı tarzdaki kaynakları burada bulabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu

Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu

Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu

Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çekerek Halk Kütüphanesi öğrencilerin cazibe merkezi oldu - Haberler
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