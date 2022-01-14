Çekerek Belediyesi eskimiş su borularını yeniliyor - Haberler
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Çekerek Belediyesi eskimiş su borularını yeniliyor

Çekerek Belediyesi eskimiş su borularını yeniliyor
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye, içme suyu şebekesini yeniliyor.

ÇEKEREK, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye, içme suyu şebekesini yeniliyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yaptığı açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle içme suyu kaynaklarının kritik seviyelerin altına indiğini söyledi.

Çakır, suyun öneminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, "Eskimiş asbestli borulardan kaynaklanan kaçaklar sebebiyle içme suyumuzun boşa gitmesine gönlümüz razı olmadı. İlçe genelinde bir seferberlik başlattık. İlçemizin muhtelif yerlerinde yol çalışması yaptığımız esnada altyapıyı da yenileme kararı aldık. Eskimiş asbestli içme suyu hatlarını polietilen borularla değiştirmek suretiyle yeniliyoruz. Evliya yolunda yaptığımız çalışmalar kapsamında 4 bin metrelik eskimiş su borularını yeniliyoruz." diye konuştu.

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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