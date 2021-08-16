Çekdar Orhan, Giresunspor'da
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Çekdar Orhan, Giresunspor'da

Çekdar Orhan, Giresunspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresunspor, Akhisarspor'dan Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Giresunspor, Akhisarspor'dan Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz Akhisarspor takımından orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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