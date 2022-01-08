Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avustralya'dan ayrıldı

Avusturalya Açık Tenis turnuvası için Avustralya'nın Melbourne şehrine gelen Çek tenisçi Renata Voracova vize iptalinin ardından Avusturalya'dan ayrıldı.

Dünya sıralamasında çiftlerde 81. sırada yer alan Çek tenisçi Renata Voracova (38) Avusturalya Açık tenis turnuvasına katılmak için geldiği Melbourne şehrinde Covid-19 aşısı olmaması ve bu nedenle ülkeye giriş rejimine uymadığı gerekçesiyle dün bir otelde karantinaya alındıktan sonra vizesinin iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye sonucunu beklemeden Avusturalya'dan ayrıldı. Çek tenisçi Renata Voracova'nın yerel saate göre bu gece geç saatlerde Duabi'ye giden bir uçak ile Avusturalya'dan ayrıldığı bildirildi.

"Bir hafta antrenman yapmadan burada durmamın bir anlamı yok"

Dün akşam karantinaya alındığı otelden Çek basınına konuşan Renata Voracova yaptığı açıklamada, "Melbourne'de pasaport kontrolünden geçerken herhangi bir sorun yaşamadım. Onlara vizemle beraber hastalık geçirdiğime dair aşı muafiyet belgemi gösterdim ve çok beklemeden ülkeye giriş yaptım. Zaten turnuvanın organizatörleri de bu belgenin yeterli olduğunu söylemişlerdi. Ülkeye giriş yaptım ve hatta bir maç oynadım. Sonrasında bir hafta karantinada kalmam gerektiğini bildirdiler ve beni otele yerleştirdiler. Bir hafta antrenman yapmadan burada durmamın bir anlamı yok. Bir hafta sonra ve hatta bir maç oynadıktan sonra bu kararın alınmasının sebebi olarak turnuvanın favorisi olan Novak Djokovic'e uygulananlar sebebiyle bana da aynı şeyi uygulamak olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Burada kalmak hapishanede kalıyormuş hissi veriyor"

Karantinaya alındığı otel hakkında da konuşan Renata Voracova, "Burası bir pansiyon gibi. Her yerde güvenlik var ve beni kontrol ediyorlar. Pencereyi açmam mümkün değil. Pencerenin altında bile güvenlik görevlisi bekliyor. Sanırım pencereden atlayıp kaçacağımı düşünüyorlar. Ana caddeye bakan bir pencerem yok ve Djokovic hayranlarını göremiyorum, sadece seslerini duyabiliyorum. Fakat yağmura rağmen çok sayıda olduklarını anlayabiliyorum" diye konuştu.

"Djokovic umarım başarılı olur"

Dünyanın bir numarası olan Novak Djokovic ile ilgili de konuşan Renata Voracova, "Sanırım ona uygulananlar nedeniyle benim vizemi iptal ettiler. Bizler sporcuyuz, kulis faaliyetlerinin piyonu olamayız. Kuralları okuduk, istisna için uzun süre uğraştık ve bunu başardık fakat şimdi bunlar yaşanıyor. Ben beklemek istemiyorum fakat Djokovic'e Pazartesi günkü mahkemesinde başarılar dilerim" açıklamasında bulundu. - PRAG

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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