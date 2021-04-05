Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı
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Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda bir evden 10 bin liralık çek ve senet çalıp kayıplara karıştıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

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İstanbul'da geçtiğimiz aylarda bir evden 10 bin liralık çek ve senet çalıp kayıplara karıştıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre 10 Şubat'ta Şişli'den bir evden 1 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek-senet çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olay tarihinde evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarında söz konusu adrese olay tarihinde bir ticari taksinin geldiği, plakası belirlenen ticari taksi şoförünün önce iki, daha sonra bir başka şüpheliyi olmak üzere toplam 3 kişiyi farklı yerlerde araca aldığı belirlendi. Olayın meydana geldiği eve geldiklerinde şüpheli şahıslardan 2'sinin araçtan indikleri ve ticari taksi şoförünün hırsızlık konusunu gerçekleştiren kişileri beklediği, 2 şahsın araca gelmesiyle bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

O tarihte olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden ticari taksi şoförü R.K. isimli zanlı 20 Şubat'ta, Ş.A. adlı kişi ise 3 Mart'ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili farklı tarihlerde yakalanan ve adli makamlara sevk edilen R.K. ve Ş.A. hakkında adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı
Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı
Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı
Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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