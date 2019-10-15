Çek Cumhuriyeti, Türkiye'ye silah satışını durdurdu

Çek Cumhuriyeti, Türkiye'ye silah satışını durdurdu

Türkiye'ye silah satışını askıya alan ya da durduran Avrupa Birliği ülkelerinin arasına Çek Cumhuriyeti de katıldı

15.10.2019 10:42
Çek Cumhuriyeti, Türkiye'ye silah satışını durdurdu

Türkiye'ye silah satışını askıya alan ya da durduran Avrupa Birliği ülkelerinin arasına Çek Cumhuriyeti de katıldı.


Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Suriye'nin kuzeydoğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ve mühimmat satışını durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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