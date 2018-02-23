Çek Cumhuriyeti'nde Yurttaşlar AB'nin Göçmen Politikasına Mesafeli
Eurobarometre'nin araştırması, yurttaşları arasında Avrupa Birliği karşıtlığı ve birliğin göçmen politikalarına mesafeli yaklaşımın en fazla yaygın olduğu ülkelerden birinin Çek Cumhuriyeti olduğunu gösterdi.
Eurobarometre'nin araştırması, yurttaşları arasında Avrupa Birliği karşıtlığı ve birliğin göçmen politikalarına mesafeli yaklaşımın en fazla yaygın olduğu ülkelerden birinin Çek Cumhuriyeti olduğunu gösterdi.
Kaynak: Euronews.com