Çek Cumhuriyeti Güney Moravia Bölge Valisi Grolich'ten Vali Su'ya ziyaret

MERSİN (AA) - Çek Cumhuriyeti Güney Moravia Bölge Valisi Jan Grolich, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Grolich, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Grolich, daha sonra Vali Ali İhsan Su ile makamda sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, Grolich'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Grolich de Mersin'de bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti.

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