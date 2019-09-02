Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis Türkiye'ye geliyor

02.09.2019 16:59

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 2-4 Eylül 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanlığından, söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Konuk başbakanın, Ankara'nın ardından İstanbul'da da çeşitli temaslarda bulunması, Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından düzenlenecek forumun açılışına katılması planlanmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA